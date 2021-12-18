Арсенал не имел никаких проблем с Лидсом в матче 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Уже первый тайм завершился избиением подопечных Бьелсы. Мартинелли оформил дубль, а Сака с рикошетом от защитника в третий раз огорчил Иллана Мелье.

Арсенал разгромил Лидс, закрепившись в зоне ЛЧ – Мартинелли оформил дубль, забив 7000-й гол "канониров" в АПЛ

Лидс отквитал один гол благодаря пенальти, который реализовал Рафинья. Впрочем, избежать разгрома "павлинам" не удалось. Эдегор отдал элегантную передачу на Смита-Роу, и тот без проблем зафиксировал окончательный счет – 1:4.