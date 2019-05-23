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Лидеры Шахтера могут пропустить остаток сезона

07:30 239 Читати українською
Лидеры Шахтера могут пропустить остаток сезона
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека после матча против Динамо рассказал, что некоторые из лидеров могут уйти в отпуск заранее, пропустив матчи с Мариуполем и Львовом.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Скорее всего, кто-то отправится в отпуск. Посмотрим. Сейчас важно дать поиграть тем ребятам, которые играли не так много.

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Несмотря на то, что на сегодняшний матч мы уже выходили в статусе чемпионов, но показали желание победить. Такое же желание я хочу увидеть в следующих двух турах. Несмотря на то, кто будет играть", – рассказал Фонсека на пресс-конференции.

Добавим, что в матче против Динамо на поле не появились Степаненко, Тайсон и Марлос, а также травмированные Мораес и Исмаили.

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