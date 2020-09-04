"Мы не должны были проигрывать Украине этот матч. Нам есть над чем работать. Нужно было больше хотеть победить. Разницу сделала игра в последней трети поля", – цитирует слова Джака tagesanzeiger.

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"У нас было на 2-3 случая больше, чем в Украины, но мы ими не воспользовались. Последний пас должен быть лучшим. Из наших неточных передач четко было видно, что мы не в тонусе. Многие ошибались в плане точности, не всегда правильно выбирали адресатов", –прокомментировал проигранный поединок Мануэль Аканджи.

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.

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