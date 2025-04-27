Противостояние с Барселоной в финале Кубка Испании обернулось для Реала катастрофой.

"Сливочные" проиграли "кулес" со счетом 2:3 в финале Кубка Короля. В компенсированное ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоечеа зафиксировал фол Мбаппе на Эрике Гарсии, что разозлило Рюдигера, который получил красную карточку.

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Кроме того, удаления заработали Джуд Беллингем и Лукас Васкес за агрессивное поведение и бурное выражение недовольства.

"На 120-й минуте игрок Лукас Васкес, был удален с поля по следующей причине: за протест против одного из решений судьи, выход на поле на несколько метров и жесты несогласия.

Джуд Беллингем после окончания матча с агрессией апеллировал к арбитрам, и одноклубники были вынуждены его сдерживать", – цитирует Marca отчет рефери.

За один матч Реал потерял трех игроков основы, что усугубляет кадровые проблемы команды перед заключительными играми в Ла Лиге. В лазарете "сливочных" находятся Эдер Милитао, Эдуардо Камавинга и Дани Карвахаль. Таким образом, в ближайшем матче Карло Анчелотти не сможет рассчитывать сразу на шестерых игроков.

Напомним, Реал 4 мая сыграет против Сельты в чемпионате Испании.

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