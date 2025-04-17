Поражение в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов от Арсенала стало последней каплей для игроков Реала. Лидеры команды разочаровались в Карло Анчелотти и не считают его тактику действенной для достижения больших целей.

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Звезды королевского клуба больше не доверяют итальянскому специалисту и уже донесли свою главную претензию президенту Флорентино Пересу, сообщает Relevo.

В руководстве знают о тяжелой ситуации в раздевалке и даже старожилы Реала не смогли спасти авторитет Анчелотти. Перес имел серьезный разговор с лидерами команды после вылета из ЛЧ и выразил претензии по их отдаче.

Футболисты заявили, что наставник не смог придумать никаких действенных тактических планов на ответную игру для противодействия команде Артеты, а просто надеялся на страсть игроков и высокую интенсивность.

В клубе считают, что только Перес может спасти Анчелотти от отставки, но для этого необходимо, чтобы Реал одержал победы в чемпионате Испании и Кубке Короля.

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