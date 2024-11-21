Лидеры против аутсайдеров – судейские назначения на 14-й тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ выбрал рефери на поединки очередного тура элитного дивизиона.
Матчи 14-го тура УПЛ сезона 2024/25 растянутся на четыре дня – с 22-го по 25-е ноября включительно, сообщает официальный сайт УАФ.
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Неуступчивый Верес на своем поле попытается нанести первое поражение Александрии, а Рух постарается прервать 8-матчевую безвыигрышную серию в битве с Левым Берегом. Интересно также будет понаблюдать за дуэлью Шахтера и Ингульца, который сейчас возглавляет экс-защитник "горняков" Василий Кобин.
14 ТУР
22 ноября, пятница
18:00 – Карпаты – Колос – главный арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
23 ноября, суббота
13:00 – Ворскла – ЛНЗ – главный арбитр – Михаил Райда (Закарпатская область), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).
15:30 – Динамо – Черноморец – главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область).
18:00 – Ингулец – Шахтер – главный арбитр – Александр Каленов (Хмельницкий), арбитр VAR – Клим Заброда (Сумы).
24 ноября, воскресенье
13:00 – Оболонь – Кривбасс – главный арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков), арбитр VAR – Александр Афанасьев (Харьков).
15:30 – Верес – Александрия – главный арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).
18:00 – Рух – Левый Берег – главный арбитр – Денис Шурман (Киевская область), арбитр VAR – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
25 ноября, понедельник
18:00 – Полесье – Заря – главный арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск).
Напомним, после 13-ти туров Динамо и Александрия лидируют в УПЛ, опережая Шахтер на шесть баллов.
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