Матчи 14-го тура УПЛ сезона 2024/25 растянутся на четыре дня – с 22-го по 25-е ноября включительно, сообщает официальный сайт УАФ.

Минай выгнал трех игроков за нарушение режима – среди отчисленных два экс-вингера Шахтера и воспитанник Динамо

Неуступчивый Верес на своем поле попытается нанести первое поражение Александрии, а Рух постарается прервать 8-матчевую безвыигрышную серию в битве с Левым Берегом. Интересно также будет понаблюдать за дуэлью Шахтера и Ингульца, который сейчас возглавляет экс-защитник "горняков" Василий Кобин.

14 ТУР

22 ноября, пятница

18:00 – Карпаты – Колос – главный арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы), арбитр VAR – Виктор Копиевский (Кропивницкий).

23 ноября, суббота

13:00 – Ворскла – ЛНЗ – главный арбитр – Михаил Райда (Закарпатская область), арбитр VAR – Виталий Романов (Днепр).

15:30 – Динамо – Черноморец – главный арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр VAR – Николай Балакин (Киевская область).

18:00 – Ингулец – Шахтер – главный арбитр – Александр Каленов (Хмельницкий), арбитр VAR – Клим Заброда (Сумы).

24 ноября, воскресенье

13:00 – Оболонь – Кривбасс – главный арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков), арбитр VAR – Александр Афанасьев (Харьков).

15:30 – Верес – Александрия – главный арбитр – Андрей Коваленко (Полтава), арбитр VAR – Игорь Пасхал (Херсон).

18:00 – Рух – Левый Берег – главный арбитр – Денис Шурман (Киевская область), арбитр VAR – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

25 ноября, понедельник

18:00 – Полесье – Заря – главный арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск).

Напомним, после 13-ти туров Динамо и Александрия лидируют в УПЛ, опережая Шахтер на шесть баллов.

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