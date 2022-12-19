Ведущее спортивное издание Франции опубликовало сборную худших игроков ЧМ-2022 в Катаре. В неё попали лидеры Наполи (Пётр Зелиньски) и Атлетико (Янник Карраско), а также Гарет Бейл.

Трое французов и только один аргентинец – символическая сборная ЧМ-2022

Антисборная была определена на основе системы рейтингов L'Equipe. Каждый игрок для попадания в эту символическую борную должен был сыграть минимум два матча в турнире. Игроком с самым низким рейтингом стал нападающий сборной Дании Андреас Сков Ольсен, набравший в среднем оценку в 2,5 балла.

Худшая команда чемпионата мира по версии L'Equipe: Уэйн Хеннесси (Уэльс); Мэтти Кэш (Польша), Хоссейн Кананизадеган (Иран), Буалем Хухи (Катар), Янник Карраско (Бельгия); Андреас Сков Ольсен (Дания), Кристиан Белик (Польша), Пётр Зелиньски (Польша), Крепин Диатта (Сенегал); Гарет Бейл (Уэльс), Энтони Контрерас (Коста-Рика).

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