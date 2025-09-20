Лидеры Ман Сити назвали самых сложных соперников в ЛЧ и АПЛ – выбор единогласный
Игроки Манчестер Сити Бернарду Силва и Родри отдали должное своим оппонентам в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге.
Лидеров "горожан" спросили, какой клуб был их самым сложным соперником в чемпионате и ЛЧ. Мнения португальца и испанца оказались похожими, информирует AS.
Бернарду: В Премьер-лиге это Ливерпуль с Салахом, а в Лиге чемпионов – мадридский Реал с Винисиусом и Родриго.
Родри: Я бы сказал, что в Премьер-лиге – Ливерпуль, а в Лиге чемпионов – мадридский Реал. Также было сложно, когда я встречался с Барсой времен Месси.
Напомним, жребий в который раз свел Ман Сити и Реал в Лиге чемпионов. Титаны сойдутся 10 декабря на Бернабеу в рамках 6-го тура основного этапа.
