Лидеры Ливерпуля и Барселоны досрочно покинули сборную Нидерландов – "красные" нервничают за 9 дней до Реала в ЛЧ
Сборная Нидерландов решила не рисковать ключевыми игроками в "ненужном" матче Лиги наций.
Защитник Вирджил ван Дейк и хавбек Фрэнки де Йонг покинули лагерь "Оранье" по медицинским причинам, информирует пресс-служба команды.
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Завтра (19 ноября) сборная Нидерландов завершит групповой этап Лиги наций на поле Боснии и Герцеговины. Впрочем, этот матч уже не имеет никакого турнирного значения. Подопечные Кумана точно выходят в плей-офф со второго места.
А вот клубам ван Дейка и де Йонга следует надеяться на отсутствие травм. Ливерпуль 24 ноября сыграет против Саутгемптона в АПЛ, а 27-го супербитва с Реалом в ЛЧ. Барселону ожидают Сельта и французский Брест.
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