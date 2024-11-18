Защитник Вирджил ван Дейк и хавбек Фрэнки де Йонг покинули лагерь "Оранье" по медицинским причинам, информирует пресс-служба команды.

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Завтра (19 ноября) сборная Нидерландов завершит групповой этап Лиги наций на поле Боснии и Герцеговины. Впрочем, этот матч уже не имеет никакого турнирного значения. Подопечные Кумана точно выходят в плей-офф со второго места.

А вот клубам ван Дейка и де Йонга следует надеяться на отсутствие травм. Ливерпуль 24 ноября сыграет против Саутгемптона в АПЛ, а 27-го супербитва с Реалом в ЛЧ. Барселону ожидают Сельта и французский Брест.

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