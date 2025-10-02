Лидеры Динамо и Шахтера, Калюжный и 2 звезды Карпат претендуют на приз лучшего игрока УПЛ в сентябре
Стали известны имена футболистов, которые являются кандидатами на награду лучшего игрока месяца в УПЛ.
Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание игрока месяца в УПЛ.
В список кандидатов попали:
Александр Караваев (Динамо)
Бруниньо (Карпаты)
Денис Мирошниченко (Карпаты)
Педринью (Шахтер)
Иван Калюжный (Металлист)
Теди Цара (Александрия)
Александр Филиппов (Полесье)
Глейкер Мендоза (Кривбасс)
Список главных претендентов был сформирован благодаря комментаторам и экспертам УПЛ ТВ, а также представителям СМИ.
Проголосовать за своих фаворитов можно по ссылке. Голосование продлится до 6-го октября.
