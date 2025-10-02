Стали известны имена футболистов, которые являются кандидатами на награду лучшего игрока месяца в УПЛ.

Украинская Премьер-лига объявила претендентов на звание игрока месяца в УПЛ.

Ротань стал лучшим тренером 7-го тура: УПЛ объявила символическую сборную – еще одна награда для Полесья

В список кандидатов попали:

Александр Караваев (Динамо)

Бруниньо (Карпаты)

Денис Мирошниченко (Карпаты)

Педринью (Шахтер)

Иван Калюжный (Металлист)

Теди Цара (Александрия)

Александр Филиппов (Полесье)

Глейкер Мендоза (Кривбасс)

Список главных претендентов был сформирован благодаря комментаторам и экспертам УПЛ ТВ, а также представителям СМИ.

Проголосовать за своих фаворитов можно по ссылке. Голосование продлится до 6-го октября.

Карпаты – Динамо: Шовковский мстит виновным и повторяет Шахтер, Караваев и Пихаленок переворачивают фиаско, но тщетно