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Лидеры Баварии объединились против Ковача, – Kicker

15:43 134 Читати українською
Лидеры Баварии объединились против Ковача, – Kicker
Лидеры Баварии объединились против Ковача / Фото imago

Неудачные результаты Баварии сопровождаются еще и нездоровой атмосферой внутри команды.

Томас Мюллер, Арьен Роббен, Матс Хуммельс и Франк Рибери недовольны главным тренером команды Нико Ковачем, сообщает издание Abendzeitung Munchen со ссылкой на журнал Kicker.

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Также игроки имеют претензии к спортивному директору Баварии Хасану Салихамиджичу, считая, что он не обладает навыками работы на таком высоком уровне.

Таким образом остается ожидать решения руководства клуба по дальнейшей карьере Ковача в лагере мюнхенцев.

Ближайший поединок Бавария проведет в рамках Лиги чемпионов против АЕКа 7 октября, начало в 22:00.

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Бавария - АЕК Афины: Среда 07 ноября 2018

Бавария
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дн
:
5
час
:
26
мин
АЕК Афины
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