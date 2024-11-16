Марко Сапуга перенес операцию на крестообразной связке колена в одной из сербских клиник, сообщает Sport.ua.

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Капитан львовской команды получил серьезную травму в январе 2024 года во время зимних сборов в Австрии. Тогда футболист уже проходил длительную реабилитацию. Однако, как стало известно, первое хирургическое вмешательство оказалось неудачным, что вынудило прибегнуть к повторной операции.

По предварительным прогнозам, 21-летний Сапуга сможет вернуться к тренировкам не ранее, чем через девять месяцев.

Напомним, Сапуга – один из самых перспективных игроков Руха. Ранее его хотел купить Милан. Клубы якобы уже закрыли сделку, но игрок получил травму, и переговоры свернули. Позже с предложением выходило Динамо, но "желто-черные" попросили 7 миллионов евро за этот трансфер. Столичный клуб такие условия не устроили.

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