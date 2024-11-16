Лидеру Руха, которого хотели Милан и Динамо, провели повторную операцию – первое хирургическое вмешательство оказалось неудачным
Полузащитник Руха Марко Сапуга должен запастись терпением для успешного возвращения на футбольное поле.
Марко Сапуга перенес операцию на крестообразной связке колена в одной из сербских клиник, сообщает Sport.ua.
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Капитан львовской команды получил серьезную травму в январе 2024 года во время зимних сборов в Австрии. Тогда футболист уже проходил длительную реабилитацию. Однако, как стало известно, первое хирургическое вмешательство оказалось неудачным, что вынудило прибегнуть к повторной операции.
По предварительным прогнозам, 21-летний Сапуга сможет вернуться к тренировкам не ранее, чем через девять месяцев.
Напомним, Сапуга – один из самых перспективных игроков Руха. Ранее его хотел купить Милан. Клубы якобы уже закрыли сделку, но игрок получил травму, и переговоры свернули. Позже с предложением выходило Динамо, но "желто-черные" попросили 7 миллионов евро за этот трансфер. Столичный клуб такие условия не устроили.
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