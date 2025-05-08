Криворожане разгромили Левый Берег (4:0) в матче 21-го тура, который сумели доиграть лишь 7 мая. Егор Твердохлеб оформил дубль во встрече. Таким образом у полузащитника в активе теперь 13 голов в сезоне 2024/25.

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Как сообщает пресс-служба Кривбасса, Твердохлеб побил рекорд Игоря Ниченко, который держался ровно 32 года – с первого сезона выступлений Кривбасса в элите украинского футбола (кампания 1992/93). Все 13 голов Егор забил с игры, и он имеет еще три встречи, чтобы улучшить свои результаты.

К слову, Кривбасс в следующем туре сыграют против Колоса. Сейчас криворожане находятся на четвертом месте с 43 баллами.

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