"Действительно, его контракт заканчивается ближайшим летом, и переговоры с Ворсклой ведутся. Но все идет не так, как должно было бы быть – немного озадачены тем, как развивается ситуация.

Ворскла пытается продлить контракт с Альюном, на которого претендуют европейские клубы

Альюн с самого начала хотел продлить свой контракт с полтавским клубом. Ворскла, на удивление, достаточно поздно решилась сделать предложение игроку. Между тем клубы из-за пределов Украины проявили интерес к его персоне, сделав конкретные предложения. Но сейчас все находится в руках полтавчан, если они действительно хотят продолжить сотрудничество.

Какие клубы заинтересованы в приглашении футболиста? К сожалению, не имею права называть их. Могу лишь отметить, что интерес к нему есть из Турции, Португалии, Англии, а также вчера пришло конкретное предложение от французской команды", – сказал Фофана в интервью Footboom.

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