Лидера Шахтера прооперировали – "горняки" раскрыли сроки восстановления
Бразильский вингер Шахтера Алиссон начинает тяжелое восстановление от травмы.
Алиссон в матче Кубка Украины против Полесья Ставки получил перелом пятой плюсневой кости. Как сообщает пресс-служба Шахтера, бразилец перенес операцию.
Шахтер потерял самого результативного лидера на несколько месяцев из-за травмы
Операция состоялась в Лондоне. На восстановление Алиссону понадобится до трех месяцев. Бразилец блестяще стартовал под руководством Арды Турана. В активе бразильца четыре гола и пять ассистов во всех турнирах.
Напомним, что Шахтер сейчас находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ с 14 баллами. В начале октября "горняки" стартуют в Лиге конференций матчем против Абердина.
