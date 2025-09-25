Алиссон в матче Кубка Украины против Полесья Ставки получил перелом пятой плюсневой кости. Как сообщает пресс-служба Шахтера, бразилец перенес операцию.

Шахтер потерял самого результативного лидера на несколько месяцев из-за травмы

Операция состоялась в Лондоне. На восстановление Алиссону понадобится до трех месяцев. Бразилец блестяще стартовал под руководством Арды Турана. В активе бразильца четыре гола и пять ассистов во всех турнирах.

Напомним, что Шахтер сейчас находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ с 14 баллами. В начале октября "горняки" стартуют в Лиге конференций матчем против Абердина.

