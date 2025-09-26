Главный тренер Челси Энцо Мареска не сможет рассчитывать на Коула Палмера в ближайшее время.

Коул Палмер не смог доиграть матч против Манчестер Юнайтед (1:2). В игре против Линкольна вингер участия не принимал из-за повреждения. В ближайшее время он не вернется на поле.

Палмер проиграл суд – он не сможет продолжать свой бизнес

"Нужно немного поберечь Коула Палмера, чтобы не усугубить его травму. Мы решили дать ему отдохнуть две-три недели до перерыва на матчи сборных, чтобы посмотреть, сможет ли он восстановиться на 100%. Не думаю, что ему нужна операция. Нужно просто справиться с болью в паху", – цитирует Энцо Мареску журналист Бен Джейкобс.

Стоит заметить, что таким образом Палмер пропустит игры против Брайтона и Ливерпуля в АПЛ, а также матч Лиги чемпионов с Бенфикой, за которую выступают Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

Коул Палмер после того, как перенял 10 номер у Михаила Мудрика, часто стал попадать в лазарет. А сам украинец не играет из-за допингового скандала.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл и Тоттенхэм вышли в 1/8 финала Кубка лиги – Палинья забил бисиклетой