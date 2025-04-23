Как сообщает Diario Sport, Аль-Хиляль делает все возможное, чтобы подписать бразильца. Недавно делегация саудовского клуба посетила Каталонию, чтобы обсудить трансфер Рафиньи, а также других игроков.

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Аль-Хиляль предложил Рафинье четырехлетний контракт с зарплатой 200 млн долларов, распределенную по 50 млн за каждый из четырех сезонов. Саудовцы готовы заплатить за вингера Барселоне 100 млн евро.

Спортивное руководство "кулес" хотели бы сохранить Рафинью, но понимают, что окончательное решение будет принимать именно игрок. На данный момент бразилец прежде всего хочет продолжить выступать за "блаугранас".

Напомним, Рафинья присоединился к Барселоне в 2022 году. В текущем сезоне он сыграл в 49 матчах, в которых забил 30 голов и отдал 23 ассиста. Бразилец является одним из претендентов на "Золотой мяч".

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