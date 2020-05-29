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Лидера Александрии прооперировали – у хавбека будет полгода, чтобы решиться на продолжение карьеры

21:29 56 Читати українською
Лидера Александрии прооперировали – у хавбека будет полгода, чтобы решиться на продолжение карьеры
Андрей Запорожан (справа) / Фото из открытых источников

Опытный капитан Александрии Андрей Запорожан начал восстановление после тяжелой травмы.

Капитан Александрии Андрей Запорожан перенес операцию на ахилле в Киеве, сообщает издание Sportarena.

Капитан Александрии близок к завершению карьеры из-за тяжелой травмы

Хирургическое вмешательство прошло успешно и теперь у 37-летнего футболиста впереди длительное восстановление. По прогнозам врачей без футбола хавбек будет находиться около полугода.

К слову, наставник Александрии Владимир Шаран ранее заявил, что Запорожан скорее всего завершит карьеру, однако сам футболист пока не определился со своим будущим.

Напомним, Андрей выступает в составе Александрии с 2008 года. В текущем сезоне УПЛ провел 11 поединков, в которых забил один гол.

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УПЛ Александрия Александрия Андрей Запорожан Андрей Запорожан
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