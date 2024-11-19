Янхель Эррера получил травму латеральной перегородки правого плеча. Об этом информирует официальный Твиттер Жироны. Это – серьёзная потеря для каталонской команды, ведь Эррера является одним из её лидеров. Согласно инсайдеру Ивану Куиросу, Янхель выбыл на срок от четырёх до шести недель.

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Янхель Эррера имеет существенную историю травм. В прошлом году он выбывал из игры дважды – в январе и апреле, на 43 и 41 день соответственно. Из-за этого он был вынужден пропустить 12 матчей за "красно-белых". Сезоном ранее Эррера пропустил в общей сложности 120 дней. Столько же он пропустил и в сезоне 2021/22.

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