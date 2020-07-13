Лидер Зари в матчах с Динамо и Десной нацелен исключительно на победу

Хавбек Зари Владислав Кочергин убежден, что его команда может удержать второе место до завершения УПЛ.

"После трех очков, добытых во встрече с Колосом, мы настроены решительно и в двух следующих поединках чемпионата – с Динамо и Десной. В них нацелены только на победу. Скрипник сказал, что все в наших руках и что впереди у нас три финала. Добавив, что мы должны на них собраться, выходить на поле уверенными в себе, ничего не бояться и побеждать.

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Кого считаю более серьезным конкурентом? Это две очень хорошие команды. Киевское Динамо – гранд нашего футбола, Десна же в этом сезоне показывает качественный футбол. Поэтому выделять кого-то особо не могу. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что до самого финиша три команды, включая Зарю, борются за второе место. Вся борьба, считаю, еще впереди", – резюмировал Кочергин в интервью UA-football.

Напомним, Заря имеет преимущество в один пункт над Динамо, и в два над Десной. Сначала луганчане поедут в гости в Киев, а в последнем туре УПЛ будут принимать команду Рябоконя.

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