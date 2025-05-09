– Как последние результаты влияют на Зарю изнутри?

– Были шансы побороться за еврокубки. Ментально нас немножко это выбило. Остаются три заключительные игры. Нужно выходить и биться за эмблему Зари, за себя и болельщиков, которые всегда с нами.

Бартулович прокомментировал слухи о своем уходе из Зари

– Почему Заре не удается достичь стабильности в своей игре?

– Это преследует нас весь сезон. Можем хорошо показать себя с лидерами и потерять очки с прямыми конкурентами. Не хватает определенного баланса.

– На этом фоне начали распространяться слухи о смене тренера. Бартулович заслуживает еще один сезон?

– К Младену в команде никаких претензий. У него неплохо получается, как для фактически первого сезона в УПЛ в качестве главного тренера. Хотим работать дальше с Бартуловичем. Все нравится в его работе, – сказал Будковский в комментарии Українському футболу.

Напомним, за 3 тура до финиша Заря в турнирной таблице УПЛ идет на седьмой строчке, имея в своем активе 36 очков.

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