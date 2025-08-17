"У нас с Лукашем были хорошие взаимоотношения. Мы дружили и в Италии, и после этого периода. Он мне рассказывал, что играл за Динамо. А когда я перешел в Зарю, он мне писал в Instagram, спрашивал: "Где ты будешь жить? Где играет команда?". Я ему рассказал, что в Киеве, будем играть на стадионе Динамо. Он сказал: "О, супер, я там играл 3-4 года, это классно".

Торрес оценил свой дебют за Динамо и объяснил поражение киевлян от Пафоса: "На Кипре тяжело многим командам"

Потом он мне рассказывал о жизни в Киеве, что его здесь знают. Еще рекомендовал, в какой ресторан можно сходить. Словом, мы с Лукашем в хороших взаимоотношениях и до сих пор периодически разговариваем", – сказал Мичин в интервью Football.ua.

Напомним, Лукаш Теодорчик был игроком Динамо в 2014-2016 гг. В составе команды поляк дважды становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок страны.

Петар Мичин играл за Удинезе с 2018 по 2022 год. Перед началом сезона 2023/24 сербский полузащитник подписал контракт с Зарей.

"Взял бутсы-развалюхи – в них и забил": легенда Карпат Лихачев обогнал Блохина, играл с Миланом, сравнял в финале-1969