Лидер Зари поделился планами на будущее после возвращения Скрипника: "У меня были предложения от других клубов"
Форвард Зари Филипп Будковский рассказал о потенциальном переходе в иностранный чемпионат.
– Филипп, рассчитывает ли на тебя наставник Зари Виктор Скрипник? На эту тему писали много в СМИ.
– Действительно, разговор был. Он состоялся из-за того, что у меня были предложения от других клубов.
– Каким был итог вашего разговора?
– Если мы общаемся о Заре, значит, я до сих пор в команде. У меня еще год контракта, поэтому буду стараться на данном этапе приносить пользу команде. А дальше жизнь покажет. Во всяком случае, главный тренер на меня рассчитывает.
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– А если снова поступят предложения?
– Если будет что-то интересное, то все может произойти, трансферное окно еще открыто.
– Президент Зари Евгений Геллер говорил, что отпустит тебя только в зарубежный клуб, чтобы не усиливать конкурентов в УПЛ. Это правда?
– Да. Это соответствует действительности.
– Но пока что не было предложений, от которых нельзя отказываться?
– Нет, не было, – рассказал Филипп Будковский в комментарии для Sport.ua.
Напомним, что в сезоне 2024/25 33-летний нападающий оформил 8 голов и 4 ассиста за 29 матчей в составе Зари.
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