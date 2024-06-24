"Я тщательно все взвесил, и принял решение закончить профессиональную карьеру. Причины решения? Это разница в подходах врачей. Мне говорили, что шансы хорошие, но наши медики (украинские – прим.) меня не допускают: они не знают, как правильно действовать в таких ситуациях. Я много раз задавал себе вопрос – можно ли более детально проверить организм, чтобы получить более полную картину.

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К сожалению, но практика показала, что у нас нет хороших врачей, или мне не повезло найти таких. Что ж, жизнь не заканчивается, значит так было назначено и впереди другой интересный этап", – поделился Данченко в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, что в феврале 2023 года у Данченко внезапно остановилось сердце во время тренировки. Тогда жизнь Данченко удалось спасти только благодаря тому, что вблизи тренировочного комплекса оказались австрийские врачи, у которых было необходимое оборудование, чтобы запустить сердце.

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