– Матч с чемпионом Украины не особо запомнился яркими голевыми моментами. Их было очень мало. Этому есть объяснение?

– Не соглашусь с вашим мнением. Шахтер имел хорошие моменты для взятия ворот, и у нас они были. Шахтер не рисковал особо в этой встрече, ведь у него удалили центрального защитника на 17-й минуте матча. Заря тоже не особо рисковала, ведь понимали, что если раскроемся, то нас могут наказать. Поэтому и получился такой поединок.

"Эпично получилось": форвард Зари признался, почему смеялся после удаления защитника Шахтера

– Удаление Алаа Грама помешало вам показать свой привычный футбол?

– Наоборот, это удаление нам помогло. После этой красной карточки у нас появилось больше уверенности в своих силах.

– В начале второго тайма у Шахтера был самый опасный момент у твоих ворот – выход один на один Кевина. Как ты справился с лучшим игроком Шахтера в весенней части чемпионата?

– Слава Богу, мне удалось переиграть соперника в том эпизоде.

– На 67-й минуте встречи Невертон все же забил гол, реализовав выход один на один с тобой. Помощник арбитра зафиксировал офсайд. Ты сразу понял, что в этом эпизоде будет офсайд?

– Да. Поэтому особо и не нервничал. Я был уверен, что было вне игры.

– Как тебе работа арбитра Александра Шандора?

– Все было нормально. В конце игры были у нас предупреждения, ведь приходилось играть агрессивнее. И соперник действовал так же.

– До финиша сезона Зарю ждут матчи с Полесьем и Карпатами. Какие ожидания от этих игр?

– Нам важно одержать победы в этих встречах. Нужно показать свою лучшую игру и с хорошим настроением ехать в отпуск.

– Ты сыграл на ноль с Шахтером. Это приятный факт для тебя?

– Да. Впервые в УПЛ я сыграл на ноль с "горняками", это мне, конечно же, приятно. Хотя игры без пропущенных голов с Шахтером у меня были еще на юношеском уровне, – сказал Сапутин в комментарии Sportarena.

Напомним, Шахтер с 58-ю очками остался на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ. Заря с 37-ю пунктами седьмая.

Шахтер потерял очки в матче против Зари – "горняки" играли в меньшинстве с 17-й минуты, Александрия близка к серебру УПЛ