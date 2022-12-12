"У нас есть прогресс. От игры к игре мы добавляем и выстраиваем нашу игру. При этом мы имеем над чем работать. В первую очередь, над улучшением результатов. Я считаю, что мы потеряли много очков в матчах, где должны были побеждать. За первую часть сезона могу поставить нам оценку семь.

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Зарю стали больше уважать в чемпионате Украины. Это видно из матчей. Мы доминируем практически во всех играх и даже с грандами играем на равных", – поделился Шахов в комментарии пресс-службе Зари.

Отметим, что луганчане заняли четвертое место в чемпионате Украины по итогам первого круга, набрав 28 очков. Отставание от третьего Динамо составляет всего 2 пункта. Что касается Шахова, то Евгений провел 6 матчей в этом сезоне и отличился 2 голами и 1 ассистом.

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