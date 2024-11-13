Денис Антюх стремится вырваться из луганской "оккупации", которая грозит ему отсутствием игровой практики следующие полтора года.

Полузащитник Зари Денис Антюх может продолжить карьеру в Первой лиге, сообщает "ТаТоТаке". В услугах игрока заинтересован Металлист 1925.

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Недавно 27-летний вингер, контракт которого с Зарей рассчитан до 30 июня 2025 года, уже второй раз отказался продлевать соглашение с луганчанами. По информации источника, главным претендентом на игрока является харьковский клуб.

Напомним, Заря уже в традиционном для себя стиле прибегла к шантажу и отстранила Антюха от главной команды. Впоследствии Денису позволили тренироваться с основой, однако запретили участвовать в официальных матчах.

К слову, в текущем сезоне Антюх сыграл за Зарю 10 матчей, в которых отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Металлист 1925 после 16-ти туров идет в турнирной таблице группы Б Первой лиги на третьей строчке, набрав 26 очков и имеет 2 игры в запасе.

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