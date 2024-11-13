Лидер Зари может оказаться в Первой лиге – экс-вингер Динамо готов на жертвы, лишь бы избежать "контрактного унижения"
Денис Антюх стремится вырваться из луганской "оккупации", которая грозит ему отсутствием игровой практики следующие полтора года.
Полузащитник Зари Денис Антюх может продолжить карьеру в Первой лиге, сообщает "ТаТоТаке". В услугах игрока заинтересован Металлист 1925.
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Недавно 27-летний вингер, контракт которого с Зарей рассчитан до 30 июня 2025 года, уже второй раз отказался продлевать соглашение с луганчанами. По информации источника, главным претендентом на игрока является харьковский клуб.
Напомним, Заря уже в традиционном для себя стиле прибегла к шантажу и отстранила Антюха от главной команды. Впоследствии Денису позволили тренироваться с основой, однако запретили участвовать в официальных матчах.
К слову, в текущем сезоне Антюх сыграл за Зарю 10 матчей, в которых отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.
Металлист 1925 после 16-ти туров идет в турнирной таблице группы Б Первой лиги на третьей строчке, набрав 26 очков и имеет 2 игры в запасе.
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