Украинский полузащитник Даниил Алефиренко близок к тому, чтобы уже в ближайшее время покинуть луганскую команду.

Вингер Зари Даниил Алефиренко может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. По сообщению "ТаТоТаке", к 23-летнему игроку есть предметный интерес от двух команд УПЛ.

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В частности, конкретное предложение по трансферу игрока делал Рух, но 23-летний футболист ответил на приглашение львовян отказом. Еще одним претендентом на полузащитника является Кривбасс, который сейчас лидирует в чемпионате Украины.

Напомним, Алефиренко – воспитанник Металлиста. На взрослом уровне дебютировал за Зарю. Вторую половину прошлого сезона провел в аренде в Черноморце. В текущем первенстве провел за луганчан 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола. Его контракт с "мужиками" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Даниила в 600 тысяч евро.

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