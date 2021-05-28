Лидер Ворсклы заинтересовал сразу три турецких клуба
12:58 - Читати українською
Центрбек Ворсклы Ндиайе Пап Альюн пользуется большим спросом за рубежом.
На 23-летнего француза претендуют сразу три клуба турецкой Суперлиги, сообщает Haber7.
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Об интересе Бешикташа известно давно, однако чемпиону Турции следует готовиться к серьезной борьбе. Подписать Альюна не прочь и Трабзонспор с Хатайспором. Контракт защитника с Ворсклой завершается 30 июня, а подписывать новый он не спешит.
Добавим, что в прошлом сезоне Альюн провел 23 матча и отметился одной результативной передачей.
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