Защитник Ворсклы Ндиайе Пап Альюн не вернулся в полтавскую команду после завершения своего отпуска, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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В клубе опасаются побега футболиста, поэтому поспешили сделать официальное заявление по ситуации: "Если Ндиайе действительно решил перейти в другой клуб, то будущий работодатель будет обязан заплатить клаусулу, которая четко прописана в контракте футболиста с Ворсклой".

Напомним, контракт французского легионера с полтавчанами действует до 30 июня 2021 года. Ранее об интересе к игроку заявляли Бешикташ, Трабзонспор и Хатайспор. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Альюне провел 23 матча и отметился одной результативной передачей.

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