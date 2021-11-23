Лидер Ворсклы попал в топ-10 рейтинга евролиг по показателю "гол+пас"
Люксембургский легионер полтавчан Оливье Тилль вошел в престижную компанию суперзвезд европейского футбола.
Полузащитник Ворсклы Оливье Тилль попал в десятку представителей европейских лиг по показателю "гол+пас", сообщает Voetbalflitsen.be.
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В престижном топе представителю клуба УПЛ досталось девятое место. Интересно, что Тилль оказался в компании таких звезд, как Карим Бензема, Роберт Левандовски, Мохамед Салах, Томас Мюллер и другие. Лидером рейтинга является немецкий форвард Дениз Ундав.
Напомним, Тилль в матче 15-го тура УПЛ отличился дублем в ворота Мариуполя. В общей сложности у 24-летнего игрока 10 голов и 8 результативных передач за Ворсклу в 16 матчах сезона – люксембуржец является лучшим бомбардиром полтавчан.
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