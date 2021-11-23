Полузащитник Ворсклы Оливье Тилль попал в десятку представителей европейских лиг по показателю "гол+пас", сообщает Voetbalflitsen.be.

Подвиги Тилля и фейлы 19-летнего голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Мариуполь – 5:1

В престижном топе представителю клуба УПЛ досталось девятое место. Интересно, что Тилль оказался в компании таких звезд, как Карим Бензема, Роберт Левандовски, Мохамед Салах, Томас Мюллер и другие. Лидером рейтинга является немецкий форвард Дениз Ундав.

Напомним, Тилль в матче 15-го тура УПЛ отличился дублем в ворота Мариуполя. В общей сложности у 24-летнего игрока 10 голов и 8 результативных передач за Ворсклу в 16 матчах сезона – люксембуржец является лучшим бомбардиром полтавчан.

Ворскла разбила Мариуполь с 2+2 Тилля и грубыми ляпами голкипера – полтавчане догнали СК Днепр-1 на третьей строчке