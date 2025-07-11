26-летний футболист не будет выступать за ровенский клуб в следующем сезоне. Дахновским интересуется перволиговая Буковина, сообщает ТаТоТаке. Игрок уже находится в расположении клуба из Черновцов.

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В прошлом сезоне Виталий Дахновский провел 32 матча за Верес, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

Напомним, что Буковина заняла 7-е место в Чемпионской группе Первой лиги сезона 2024/25. В июне эту команду возглавил экс-тренер Оболони Сергей Шищенко.

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