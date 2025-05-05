"Появилась информация, что два президента, мы знаем об отношениях Геннадия Буткевича и Ивана Надеина, принципиально предварительно об этом уже договорились. Даже можем назвать сумму – около 300 тысяч долларов. Зимой можно было это сделать дешевле, но пришел Батиста", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

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Добавим, что Николай Гайдучик выступает за ровенский клуб с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 30 матчей за Верес, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро, контракт Гайдучика с ровенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, сейчас Полесье занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. В активе житомирцев 43 набранных балла после 27-ми туров.

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