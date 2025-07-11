К команде Сергея Шищенко присоединился 26-летний фланговый полузащитник Виталий Дахновский, сообщает пресс-служба клуба.

Шищенко официально подписал украинца с опытом выступлений в Испании

Футболист, который последние пять сезонов защищал цвета ровенского Вереса, подписал с Буковиной контракт сроком на два года – до 30 июня 2027 года. В новом клубе он будет выступать под восьмым номером.

Воспитанник львовского футбола имеет значительный опыт выступлений на профессиональном уровне. В частности, за Верес в различных турнирах он провел 130 матчей, забил 15 голов и сделал 19 ассистов. Кроме того, в 2020 году Виталий помог команде выиграть Первую лигу и повыситься в Премьер-лигу. До этого он играл за молодежные команды Львова, а также за польскую Вислу (Сандомир).

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