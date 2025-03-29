"С ФК Львов тогда поехали на просмотр я, Саня Романчук, Олег Горин и Юрий Шпирка. Я там травмировался – в колене накопилась жидкость, и меня не взяли. Горин также в команду тогда не попал, потому что заболел бронхитом. А вот Романчук и Шпирка остались.

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Романчук потом вообще сделал хорошую карьеру. Сначала он в ФК Львов выступал, потом в Дебрецене, а сейчас является одним из ключевых игроков Кривбасса в защите. Шпирка в составе Динамо стал лучшим бомбардиром чемпионата U-21, но потом у него почему-то не сложилось. Сейчас он детей тренирует, если я не ошибаюсь", - сказал Дахновский в интервью Sport-Ехргеѕѕ.

Напомним, Виталий Дахновский с 2020 года выступает за Верес. В нынешнем сезоне на его счету 22 матча, 2 гола и 3 ассиста за ровенский клуб.

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