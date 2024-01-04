"В прошлом сезоне, во всех смыслах этого слова, пожертвовал своим здоровьем, чтобы команда осталась в УПЛ. Не знаю, помог я или нет... Сначала перелом кости, с которым я играл на уколах. Впоследствии в переходных матчах надрыв связки, поэтому пропустил сборы. Затем были еще определенные осложнения, поэтому пропустил еще больше, чем ожидалось.

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Трудно было набирать форму, но под конец осенней части пару туров я уже чувствовал себя хорошо. Почему-то получал мало игрового времени, но это комментировать не собираюсь.

Это была моя инициатива доиграть прошлый сезон с повреждением? Тренерский штаб вообще не настаивал. Чисто моя инициатива была доиграть сезон и помочь команде. Я чувствовал, что могу и должен быть полезным. Я тренировался с большой болью, ведь во время тренировочного процесса решил обойтись без уколов и таблеток, потому что это вредит здоровью.

Тренерский штаб знал эту информацию, поэтому они с пониманием относился к тому если я не мог на тренировках выкладываться на 100%. Перед матчами делал 2 укола и выпивал 3 таблетки и тогда боль на 70% исчезала", – поделился Клёц в интервью Українському футболу.

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