Лидер Вердера Рашица заинтересовал Боруссию Д и РБ Лейпциг – его таланты оценил даже Клопп

Полузащитник бременского Вердера Милот Рашица может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно. На него претендуют немецкие гранды.

Боруссия Д и РБ Лейпциг заинтересованы в подписании косовара, сообщает kicker.

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"Шмели", в частности, могут заменить Рашицой своего вингера Джейдона Санчо, который может вернуться в Англию. Полузащитник Вердера имеет действующий до лета 2023 контракт, которым предусмотрена клаусула в размере 38 млн евро. Однако, в условиях кризиса "музыканты" могут согласиться на продажу своей звезды за меньшие отступные.

В нынешнем сезоне Милот Рашица провел 20 матчей в чемпионате, в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. Зимой им активно интересовался Ливерпуль, поскольку наставник "красных" Юрген Клопп постоянно мониторит Бундеслигу в поисках усиления.

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