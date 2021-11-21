Игра стартовала согласно плану в 21:45, но уже через 8 минут рефери забрал футболистов с поля. Все из-за бутылки, которую бросил один из болельщиков в голову Димитри Пайе. Нарушителя быстро обнаружили. Сначала ему досталось от одного из лидеров ультрас Лиона. Затем мужчину вывели со стадиона и арестовали.

Фанаты Лиона сорвали матч, бросив бутылкой в голову Пайе – видео эпизода

Чиновники решили доиграть матч сегодня. Соответствующее сообщение прозвучало на арене. Игроки Лиона вышли снова разминаться, а вот Марсель протестует. Провансальцы отказались снова выходить на поле. Пайе категоричен – он играть не будет. Альваро Гонсалес, услышав решение, разозлился и чуть не выбил дверь в подтрибунном помещении.

В конце концов, после оглашения решения о возобновлении прошло более 50 минут, Марсель так и не вышел из раздевалки. Следовательно, главный арбитр Рудди Буке решил окончательно остановить игру. 22 ноября состоится заседание дисциплинарной комиссии, где будет решена дальнейшая судьба матча Лион – Марсель.