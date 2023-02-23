Родриго Бентанкур вернется на поле не раньше ноября.

Полузащитник Тоттенхэма Родриго Бентанкур сможет вернуться к игре в футбол только в ноябре 2023 года. Как информирует Sky Sports, 25-летний уругваец перенёс успешную операцию на левом колене.

Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:0 – видео голов и обзор встречи

В матче 23 тура чемпионата Англии между "шпорами" и Лестером Бентанкур получил разрыв крестообразной связки и был заменен на 65-й минуте.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл в чемпионате Англии 18 матчей, в которых забил 5 голов. Также на счету уругвайца 1 гол в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Тоттенхэм выбросил Ньюкасл из зоны ЛЧ – победу в дерби принесли неожиданные герои, повтор причуды VAR