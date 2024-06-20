"Академия Пушкаша – хорошая команда. Неоднократно приходилось играть против них во время выступлений в чемпионате Венгрии. У них хороший уровень, они являются одними из лидеров чемпионата. Это непростой соперник, но если качественно подготовимся, их можно проходить.

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Они сочетают и неплохую работу с мячом, и умение бороться. Думаю, наш соперник уровня примерно топ-6 чемпионата Украины.

Наша задача – максимально качественно подготовиться к этим играм. Все понимают, насколько еврокубки важны для нас. Должны удачно стартовать и получить хорошие результаты. Надеемся, что это только начало, и у нас будет еще не один раунд", – цитирует Леднева официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в свое время Богдан на правах аренды из Динамо выступал в чемпионате Венгрии за Фехервар и играл против будущего соперника днепрян. Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций состоятся 25 июля и 1 августа 2024 года.

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