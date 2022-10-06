Полузащитник СК Днепр-1 Валерий Лучкевич, вероятно, еще не скоро появится на футбольном поле.

В игре против Вадуца Лучкевич упал на газон после борьбы за мяч, после чего Валерия сразу заменили.

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Как отмечает Telegram-канал BABELYUK M.D., украинец травмировался в результате удара по колену, которое отклонилось в характерной для дальнейшего разрыва передней крестообразной связки. Скорее всего, у Лучкевича разрыв "крестов", а восстановление будет держать от 6 до 9 месяцев.

Добавим, что Валерий вышел на поле на 46 минуте, а уже через 4 минуты его заменили назад. Поединок против Вадуца завершился результативной ничьей 2:2.

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