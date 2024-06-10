Форвард СК Днепр-1 Александр Филиппов покинет команду Юрия Максимова, сообщает Sport.ua.

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Контракт 31-летнего нападающего со "спортклубовцами" истекает 30 июня и стороны не смогли договориться о его пролонгации.

По информации источника, кроме четырех клубов УПЛ, футболиста в своей команде хотел видеть также представитель Первой лиги – Металлист 1925. Однако в итоге Александр остановил свой выбор на Александрии, откликнувшись на личное приглашение Руслана Ротаня.

Напомним, Филиппов подписал со СК Днепр-1 годичный контракт в августе 2023-го. За это время он провел в составе команды 27 матчей, в которых отметился 9 голами и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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