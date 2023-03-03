"Как смог оказаться в СК Днепр-1 после бесконечных аренд в Мариуполь? Я переходил в СК Днепр-1 сначала в аренду на полгода. Затем клуб предложил меня выкупить. Начали договариваться с Шахтером. Цена устроила, да и не возражал стать игроком СК Днепр-1 на полноценной основе. Вот так все и срослось.

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Надеюсь, что мы вместе с СК Днепр-1 будем добиваться успехов и радоваться им. Правда ли, что Йовичевич хотел пригласить в Шахтер после работы в СК Днепр-1? С его стороны такого не было, он не звонил мне, ничего не говорил. А Шахтер летом со мной связывался, да. Но все очень быстро затихло", – поделился Пихалёнок в интервью Fanday.

Добавим, что Александр сыграл в 24 поединках за СК Днепр-1 в текущем сезоне, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами.

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