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Лидер Шальке Сердар вылетел до конца сезона

19:48 15 Читати українською
Лидер Шальке Сердар вылетел до конца сезона
Суат Сердар / AFP

Полузащитник гельзенкирхенского Шальке Суат Сердар не поможет команде в финальной части сезона 2019/20 в немецкой Бундеслиге.

 
Эдуард Лёвен 7’
Ноа- Жоэль Саренрен-Бази 76’
Серхио Кордова 90+1’
7’ Эдуард Лёвен
76’ Ноа- Жоэль Саренрен-Бази
90+1’ Серхио Кордова

Хавбек травмировал колено в матче 27-го тура против Аугсбурга, сообщает Sport1.

Аугсбург после разгрома Шальке добил "кнаппен" троллингом

В понедельник детальное обследование Сердара выявило разрыв внешней связки левого колена. Таким образом, Шальке потерял своего главного бомбардира в чемпионате (7 голов). Это событие лишь обостряет кризис Гельзенкирхена, не побеждавшего в Бундеслиге с января.

В нынешнем сезоне Суат Сердар провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 1 ассист. В течение кампании 23-летний полузащитник уже вылетал из-за повреждений мышц, колен и перелома пальца.

Шальке позорно проиграл Аугсбургу – 2:22 для "кнаппен" за девять последних матчей

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Теги
Шальке Шальке Германия Суат Сердар Суат Сердар Шальке - Аугсбург
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