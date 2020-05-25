Лидер Шальке Сердар вылетел до конца сезона

Полузащитник гельзенкирхенского Шальке Суат Сердар не поможет команде в финальной части сезона 2019/20 в немецкой Бундеслиге.

Хавбек травмировал колено в матче 27-го тура против Аугсбурга, сообщает Sport1.

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В понедельник детальное обследование Сердара выявило разрыв внешней связки левого колена. Таким образом, Шальке потерял своего главного бомбардира в чемпионате (7 голов). Это событие лишь обостряет кризис Гельзенкирхена, не побеждавшего в Бундеслиге с января.

В нынешнем сезоне Суат Сердар провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 1 ассист. В течение кампании 23-летний полузащитник уже вылетал из-за повреждений мышц, колен и перелома пальца.

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