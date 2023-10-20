Сегодня 24-летний украинец возобновил тренировки в общей группе, которая занималась под руководством Дарио Срны, сообщает пресс-служба Шахтера. Бондарь лечился от перелома ключицы, который он получил еще в конце июля.

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Интересно, что Бондарь пять дней назад сыграл в товарищеском матче с львовским Рухом. Очевидно тогда Валерий еще не завершил курс реабилитации и тренировался с ограничениями, а спарринг стал тестом готовности футболиста к нагрузкам.

К слову, уже завтра, 21 октября, Шахтер проведет очередной матч УПЛ – в рамках 11-го тура "горняки" сыграют против ЛНЗ.

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