Полузащитник "горняков" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о попытках бывших одноклубников перетащить его в Европу.

"Общался с Мудриком и Трубиным. Они хотят, чтобы я переходил на новый уровень и перебрался в европейский клуб.

Судаков попал в сферу интересов Арсенала, Челси и еще трех именитых клубов

Это выход из зоны комфорта, другие язык, культура, совсем другая жизнь. Они уже с этим столкнулись.

Они сказали, что когда я перееду в Европу – это будет совсем другой уровень футбола, ведь ты конкурируешь с футболистами топ-уровня, которые стоят по 100 миллионов, и ты – среди них", – сказал Судаков в интервью Sportarena.

К слову, ранее сообщалось, что за Георгием пристально следят Ювентус, Арсенал, Челси, Бенфика и Брайтон.

Напомним, контракт Судакова с Шахтером действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.

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