Лидер Шахтера признался, что советовали ему Мудрик и Трубин: "Они уже столкнулись с этим"
Полузащитник "горняков" и сборной Украины Георгий Судаков рассказал о попытках бывших одноклубников перетащить его в Европу.
"Общался с Мудриком и Трубиным. Они хотят, чтобы я переходил на новый уровень и перебрался в европейский клуб.
Судаков попал в сферу интересов Арсенала, Челси и еще трех именитых клубов
Это выход из зоны комфорта, другие язык, культура, совсем другая жизнь. Они уже с этим столкнулись.
Они сказали, что когда я перееду в Европу – это будет совсем другой уровень футбола, ведь ты конкурируешь с футболистами топ-уровня, которые стоят по 100 миллионов, и ты – среди них", – сказал Судаков в интервью Sportarena.
К слову, ранее сообщалось, что за Георгием пристально следят Ювентус, Арсенал, Челси, Бенфика и Брайтон.
Напомним, контракт Судакова с Шахтером действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.
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