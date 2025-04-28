"Сложный результат для восприятия. Мы побеждали 2:0, поэтому всегда тяжело, когда отпускаешь такие игры. Если оценивать только результат, то он для нас, конечно, негативный, ведь мы всегда настраиваемся только на победу.

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Мы боролись до конца поединка, но, к сожалению, чего-то не хватило, и поэтому не смогли порадовать болельщиков победой. Но важно оставаться с высоко поднятой головой и продолжать работать дальше.

Если оценивать то, как складывался поединок, особенно в первом тайме, то Шахтер действительно, пожалуй, не заслуживал такого итога. Но финальный результат возник из-за совокупности ошибок, можно так сказать. Во всем остальном отыграли неплохо, но не сумели удержать необходимую концентрацию.

Будем продолжать работать над получением другого трофея, на который мы еще претендуем – имею в виду финальный матч Кубка Украины. Конечно, рад, что сумел забить и заработать важный пенальти – это точно придает мне уверенности в себе. Будем бороться дальше.

Подготовимся еще лучше, выйдем с еще большей энергией и сделаем все, что от нас зависит, чтобы покинуть поле как обладатели Кубка Украины", – цитирует Эгиналдо официальный сайт "горняков".

Напомним, за 4 тура до финиша Динамо опережает Шахтер на 10 очков.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм