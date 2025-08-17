Фулхэм до сих пор заинтересован в трансфере полузащитника Шахтера Кевина. Представители английского клуба планируют провести новые переговоры с агентами игрока на следующей неделе, сообщает Фабрицио Романо.

Шахтер официально закрыл трансфер еще одного ценного новичка из Бразилии

Отмечается, что руководство "горняков" отклонило два предыдущих предложения Фулхэма по Кевину. Ранее появилась информация, что Шахтер готов снизить свои требования по продаже игрока, клуб требовал за трансфер бразильца 50 миллионов евро, а теперь готов отпустить его за 40-45 млн.

Напомним, Кевин перешел в Шахтер в январе 2024 года из Палмейраса за 12 миллионов евро. В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл 3 матча за донецкий клуб, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

"Если вылетели – то заслуженно": Вирт – об игре Шахтера, удалении Турана и Очеретько и заявлении Палкина о выигрыше ЛЕ