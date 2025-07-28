Лидер Шахтера – о работе с Тураном: "Он строгий, но справедливый"
Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко высказался о новом главном тренере "горняков" Арду Туране.
– Первое впечатление было очень положительным. Он такой, хоть и строгий, но справедливый и откровенный с тобой. Он сказал, что будет говорить прямо все, что думает, и благодаря этому я буду становиться лучше.
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– Сейчас тренер делает упор на скорость мышления. Это вообще как-то можно натренировать?
– Думаю, можно натренировать, если выкладываешься на тренировках на 100%. И постоянно ты живешь игрой на тренировках, если можно так сказать. Я думаю, это больше тебя натренирует и ты будешь готов к этому в игре.
– Сможешь выделить какого-то тренера Шахтера, который повлиял на тебя больше всего?
– Много было хороших тренеров на самом деле, и каждый тренер Шахтера мне многое дал. Начиная с Луиша Каштру, он мне дал шанс попробовать свои силы в первой команде. Потом Де Дзерби перевернул мое футбольное понимание. Потом Йовичевич, вообще, как отец наш. Потом Патрик, потом Пушич также нам многое дал. Прошлый сезон у нас был неудачный, но мы не можем забывать, что мы выиграли с ним три трофея.
Будет не очень корректно выделять именно одного, потому что, как я назвал, каждый дал понемногу, и ты так формируешься как личность, как футболист, – сказал Бондаренко в интервью пресс-службе Шахтера.
Напомним, Арда Туран возглавил Шахтер в мае 2025 года, заменив на этом посту боснийского специалиста Марино Пушича. До этого Туран был главным тренером турецкого Эюпспора.
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