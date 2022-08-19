Севилья надолго потеряла одного из своих основных игроков.

Универсал Хесус Корона получил серьезную травму сегодня на тренировке, сообщает Marca.

Звезда АПЛ выбыл на весь сезон из-за тяжелой травмы – шансы на ЧМ-2022 потеряны

Мексиканец даже не вел борьбу с партнерами, это был просто неудачный случай. Обследование подтвердило худшие опасения – перелом малоберцовой кости и повреждение связки левой лодыжки. Сегодня 29-летнему Короне сделают операцию.

Ориентировочный срок восстановления игрока – 4-5 месяцев. Это проблема не только для Севилии, но и для сборной Мексики, теряющей ключевого исполнителя перед ЧМ-2022.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Уэльс вместо Украины в интересной группе с лучшей сеткой и шансами на четвертьфинал