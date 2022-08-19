Лидер Севильи сломал ногу и не имеет шансов поехать на чемпионат мира
Севилья надолго потеряла одного из своих основных игроков.
Универсал Хесус Корона получил серьезную травму сегодня на тренировке, сообщает Marca.
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Мексиканец даже не вел борьбу с партнерами, это был просто неудачный случай. Обследование подтвердило худшие опасения – перелом малоберцовой кости и повреждение связки левой лодыжки. Сегодня 29-летнему Короне сделают операцию.
Ориентировочный срок восстановления игрока – 4-5 месяцев. Это проблема не только для Севилии, но и для сборной Мексики, теряющей ключевого исполнителя перед ЧМ-2022.
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